Bundesliga heute: Borussia M'gladbach - 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Heidenheim 1846 findet heute um 15:30 Uhr statt. Es ist ein besonderes Match, da es die 950. Paarung in der Bundesliga-Historie ist. Die beiden Teams trafen bisher nur einmal im Profifußball aufeinander, und zwar in der 2. Runde des DFB-Pokal 2011/12, wo sich die Fohlen in Heidenheim mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzten. Interessanterweise werden sich beide Teams drei Tage nach diesem Bundesliga-Duell erneut im DFB-Pokal gegenüberstehen.

Form und Schlüsselspieler

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison bisher zu kämpfen und hat nur eines seiner letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen. Mit sechs Punkten nach acht Partien spielt Gladbach seine schwächste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren. Auf der anderen Seite ist Jan-Niklas Beste Heidenheims Topscorer in der Bundesliga mit sieben direkten Torbeteiligungen (vier Tore, drei Assists), wobei alle seine Tore zu Hause erzielt wurden. Er war an fünf der vergangenen sechs Bundesliga-Tore der Brenzstädter direkt beteiligt. Florian Neuhaus hat in 38 Prozent der Bundesliga-Spiele in dieser Saison für Borussia Mönchengladbach getroffen.

Statistiken und Ausfälle

Es ist das Duell der Teams mit den meisten Standard-Gegentoren in dieser Bundesliga-Saison: Borussia Mönchengladbach kassierte neun Gegentore nach ruhenden Bällen, der 1. FC Heidenheim acht. Allerdings traf der FCH auch sechsmal nach einem ruhenden Ball, das überbietet nur der FC Bayern. Borussia Mönchengladbach blieb erstmals seit der Saison 2010/11 in den ersten vier Heimspielen einer Bundesliga-Saison sieglos, während der 1. FC Heidenheim in den ersten vier Bundesliga-Gastspielen sieglos blieb und dabei nur einen von zwölf möglichen Punkten holte. Manu Koné wird Borussia Mönchengladbach aufgrund einer Rotsperre fehlen. Seit seinem Debüt in der Bundesliga sah Koné die meisten Karten aller Bundesliga-Akteure.

