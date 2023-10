Bundesliga heute: Frankfurt - Heidenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In einem spannenden Sonntagsspiel trifft Eintracht Frankfurt heute Abend um 19:30 Uhr auf den 1. FC Heidenheim. Es ist das erste Bundesliga-Duell zwischen den beiden Teams, die bisher nur einmal im DFB-Pokal-Achtelfinale 2017/18 aufeinander trafen. Damals setzte sich die Eintracht mit 2:1 nach Verlängerung durch und gewann am Ende der Saison den Pokal. Heute könnte das Spiel jedoch anders ausgehen, denn die Frankfurter konnten sieben ihrer letzten acht Partien gegen Bundesliga-Neulinge nicht gewinnen.

Zudem wartet die Eintracht seit fünf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Trotzdem sind sie seit 13 Heimspielen unbesiegt, was die längste Serie der Frankfurter in den letzten zwei Jahren ist. Die Heidenheimer, angeführt von ihrem Top-Scorer Jan-Niklas Beste, haben in ihren ersten sechs Bundesliga-Spielen bereits zehn Tore erzielt. Damit gehören sie zu den wenigen Bundesliga-Neulingen, die in diesem Jahrtausend eine zweistellige Trefferanzahl nach sechs Spielen erreicht haben. Besonders bemerkenswert ist, dass die Heidenheimer 50% ihrer Tore nach einer Standardsituation erzielt haben – das ist anteilig Ligahöchstwert.