Bundesliga heute: Hoffenheim - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt verspricht, ein spannendes Match zu werden. Die Partie findet heute um 15:30 Uhr statt. In den letzten sechs Heimspielen von TSG Hoffenheim sind mindestens drei Tore gefallen. Die TSG Hoffenheim konnte zuletzt erstmals in der Bundesliga zwei Heimspiele in Folge gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Im letzten Duell führte die TSG zur Pause mit 3:0 (Endstand: 3:1) – seither gelangen der TSG nie mehr drei Tore vor der Pause. Alle sieben vergangenen Spiele zwischen TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt endeten mit mindestens drei Toren.

Trainer und Spieler im Fokus

Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als Trainer. Er feierte in dieser Bundesliga-Saison schon genauso viele Siege (5) wie in der Vorsaison in 24 BL-Spielen mit dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim. Maximilian Beier, der in 71% der Bundesliga Spiele in dieser Saison für TSG Hoffenheim getroffen hat, ist mit fünf Toren bester Torschütze der TSG Hoffenheim in dieser Bundesliga-Saison und liegt nur zwei Treffer hinter seiner Ausbeute aus der Vorsaison in der 2. Liga. Wenn M. Beier für TSG Hoffenheim getroffen hat, haben sie zuletzt fünf mal gewonnen.

Statistiken und Rekorde

Mit 15 Punkten nach sieben Partien spielt die TSG Hoffenheim die zum Vergleichszeitpunkt beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Die Kraichgauer gewannen in dieser Spielzeit in sieben Spielen genauso oft wie in der gesamten Hinrunde der Vorsaison. Eintracht Frankfurt stellt mit nur fünf Gegentoren die beste Defensive dieser Bundesliga-Saison – so wenige Gegentore waren es bei der SGE nach sieben Bundesliga-Partien zuletzt vor 30 Jahren. Eintracht Frankfurt ist seit einem 2:1 in Augsburg im November 2022 in 14 Auswärtsspielen in der Bundesliga in Folge sieglos – die längste Durststrecke der SGE seit 1995 bis 1998. Es ist das Duell der zweikampfschwächsten Teams in dieser Bundesliga-Saison – Eintracht Frankfurt gewann nur 46.5% der Duelle, die TSG Hoffenheim 47.2%. Die Spieler Hoffenheims sahen zudem 21 Gelbe Karten – Ligahöchstwert. Frankfurt wiederum sah zwei Platzverweise – Höchstwert mit Union Berlin.

Wird Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

