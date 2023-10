Bundesliga heute: RB Leipzig - FC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Spannung steigt, wenn RB Leipzig heute Abend um 18:30 Uhr den 1. FC Köln in der Bundesliga empfängt. Leipzig, die in dieser Saison bereits 17 Punkte aus acht Spielen gesammelt haben, sind in einer starken Form und haben ihre letzten acht Heimspiele ungeschlagen bestritten. Allerdings blieben sie in den letzten beiden Heimspielen unter Marco Rose ohne Sieg, zum ersten Mal seit der Amtszeit von Julian Nagelsmann im Frühjahr 2021. Die Kölner hingegen haben in dieser Saison 75 Prozent ihrer Spiele verloren und konnten nur zwei ihrer zwölf Bundesliga-Spiele gegen Leipzig gewinnen. Mit nur einem Sieg aus ihren letzten fünf Spielen und einer schwachen Auswärtsbilanz in dieser Saison, stehen die Kölner unter Druck.

Leistungsschlüssel

Ein Schlüsselspieler für Leipzig könnte Loïs Openda sein, der in 62 Prozent der Bundesliga-Spiele in dieser Saison getroffen hat. Openda erzielte beim letzten Auswärtssieg in Darmstadt seinen ersten Bundesliga-Doppelpack und ist mit sechs Toren Leipzigs Top-Torschütze. Auf der anderen Seite hat Florian Kainz alle seine drei Saisontore für Köln per Elfmeter erzielt, was in dieser Saison den Höchstwert darstellt. Kainz ist der erste Kölner, der in den ersten acht Spieltagen einer Bundesliga-Saison dreimal vom Punkt traf. Köln hat jedoch in den letzten 17 Spielen mindestens einen Gegentreffer kassiert.

Statistische Vorschau

Statistisch gesehen, haben beide Teams in acht der letzten zehn Begegnungen mindestens einen Treffer erzielt, und vier der letzten sechs Spiele zwischen den beiden Mannschaften endeten Unentschieden. Leipzig hat die beste Chancenverwertung in der Liga und die zweitbeste Expected-Goals-Differenz (xG), während Köln die zweitschwächste Chancenverwertung und die schwächste xG-Differenz aufweist. Leipzig hat in dieser Saison bereits vier Weiße Westen gewahrt, während Köln seit 16 Spielen auf eine Weiße Weste wartet.

Wird RB Leipzig gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

