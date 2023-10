Bundesliga: RB Leipzig – VfL Bochum 1848, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 73. Minute stellte der VfL Bochum 1848 personell um: Per Doppelwechsel kamen Moritz Kwarteng und Noah Loosli auf den Platz und ersetzten Gonçalo Paciência und Cristian Gamboa. Gleich drei Wechsel nahm RB Leipzig in der 78. Minute vor. Xaver Schlager, Xavi Simons und Loïs Openda verließen das Feld für Fabio Carvalho, Amadou Haïdara und Timo Werner. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.