Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfL Bochum 1848, 2:1 (2:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC und Bochum, die mit 2:1 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Freiburg.

Gonçalo Paciência brachte die Gastgeber in der 15. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Das 1:1 des Sport-Club Freiburg bejubelte Ritsu Dōan (26.). Vincenzo Grifo verwandelte in der 47. Minute einen Elfmeter und brachte dem SC die 2:1-Führung. Zur Pause war Freiburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 65. Minute stellte der VfL Bochum 1848 personell um: Per Doppelwechsel kamen Moritz Broschinski und Philipp Hofmann auf den Platz und ersetzten Cristian Gamboa und Gonçalo Paciência. Obwohl dem Sport-Club Freiburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der VfL zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.