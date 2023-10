Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft die TSG auf Frankfurt. Hoffenheim siegte im letzten Spiel gegen den SV Werder Bremen mit 3:2 und liegt mit 15 Punkten weit oben in der Tabelle. Hinter Eintracht Frankfurt liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den 1. FC Heidenheim 1846 verbuchte man einen 2:0-Erfolg.

Die Heimbilanz der TSG 1899 Hoffenheim ist ausbaufähig. Aus drei Heimspielen wurden nur drei Punkte geholt. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der TSG 1899 Hoffenheim. Die TSG tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Die Eintracht bekleidet mit zehn Zählern Tabellenposition acht. Prunkstück des Gasts ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Zwei Erfolge, vier Unentschieden sowie eine Pleite stehen aktuell für Frankfurt zu Buche. Nur einmal ging Eintracht Frankfurt in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Insbesondere den Angriff von Hoffenheim gilt es für die Eintracht in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt die TSG 1899 Hoffenheim den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Körperlos agierte die TSG in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Frankfurt davon beeindrucken lässt?