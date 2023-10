Bundesliga: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 21 Punkte auf das Konto von Stuttgart und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Offensiv sticht das Heimteam in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 25 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sieben Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Stuttgart.