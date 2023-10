Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FSV Mainz 05, 2:2 (1:0)

Kevin Stöger versenkte vor 25.000 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für den VfL Bochum 1848. Wenig später kamen Tom Krauß und Jae-sung Lee per Doppelwechsel für Dominik Kohr und Stefan Bell auf Seiten des FSV ins Match (33.). Zur Pause reklamierte der VfL eine knappe Führung für sich. Mit einem Wechsel – Aymane Barkok kam für Ludovic Ajorque – startete Mainz in Durchgang zwei. Keven Schlotterbeck lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem Gast den 1:1-Ausgleich (59.). Dass Bochum in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Keven Schlotterbeck, der in der 82. Minute zur Stelle war. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Krauß für den 1. FSV Mainz 05 zum 2:2 traf (96.). Nach einer deutlichen Führung wähnte der FSV die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der VfL Bochum 1848 stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.