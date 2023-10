Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 20:30 Uhr)

Der 1. FSV Mainz 05 will wichtige Punkte im Kellerduell beim VfL Bochum 1848 holen. Der VfL zog gegen den Sport-Club Freiburg am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Der FSV musste sich am letzten Spieltag gegen den FC Bayern München mit 1:3 geschlagen geben.