Bundesliga: VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen, 1:2 (1:1)

Jeremie Frimpong brachte den VfL in der 13. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Ehe der Referee Marco Fritz die Akteure zur Pause bat, erzielte Maxence Lacroix aufseiten der Gastgeber das 1:1 (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zum Seitenwechsel ersetzte Amin Sarr von Wolfsburg seinen Teamkameraden Tiago Tomás. Álex Grimaldo traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Leverkusen (62.). Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 88. Minute vor. Jonas Hofmann, Josip Stanišić und Frimpong verließen das Feld für Nadiem Amiri, Odilon Kossounou und Nathan Tella. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Marco Fritz gewann der Ligaprimus gegen den VfL Wolfsburg.