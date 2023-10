Bundesliga: VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen ist mit 19 Punkten aus sieben Partien gut in die Saison gestartet. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Gasts stets gesorgt, mehr Tore als der Tabellenprimus (23) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Bayer 04 Leverkusen tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.