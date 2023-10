BVB mit Kapitän Can gegen Mailand

Kapitän Emre Can kehrt in die Startelf des deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund zurück. Trainer Edin Terzic setzt im Champions-League-Spiel gegen den 19-maligen italienischen Meister AC Mailand (21.00 Uhr/DAZN) wieder auf den Nationalspieler. Can kam zuletzt bei den Ligasiegen gegen den VfL Wolfsburg und bei der TSG Hoffenheim als Einwechselspieler nur zu Kurzeinsätzen.