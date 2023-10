Darmstadt bleibt nach Erfolgsserie auf dem Teppich

Nach der jüngsten Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga hebt bei Darmstadt 98 laut Torsten Lieberknecht niemand ab. „Die Jungs schweben nach den beiden Siegen hier nicht durch die Räume“, sagte der Trainer am Freitag, „genauso lagen sie nach den Niederlagen nicht niedergeschmettert am Boden.“