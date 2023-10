"Das ist Wahnsinn": Tuchel unterstützt emotionalen Peretz

Erst verfolgte Daniel Peretz die Schweigeminute für die Opfer in seiner Heimat mit Tränen in den Augen, dann sicherte Thomas Tuchel ihm erneut Unterstützung zu. "Das ist natürlich Wahnsinn. Er ist ein junger Kerl, der Tag und Nacht um seine Freunde und Familie bangt", sagte der Trainer von Bayern München über den israelischen Torhüter des Rekordmeisters.

Peretz (23) sei "so ein feiner Kerl, so ein korrekter Charakter, dass uns das natürlich nahe geht. Wir bemühen uns, ihm im Sportlichen ein Umfeld zu bieten, in dem er Ablenkung, aber auch Verständnis bekommt", sagte Tuchel nach der Partie am Samstagabend: "Wir haben das Gefühl, dass es ihm guttut, bei der Mannschaft zu sein."