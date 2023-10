Last-Second-Ausgleich! Irres Drama in Bochum

Kevin Stöger brachte in einer hart umkämpften, aber erschreckend niveauarmen Partie im mit 26.000 Zuschauer ausverkauften Ruhrstadion die Bochumer per Foulelfmeter nach Videobeweis (21.) in Führung. Ein kurioses Flipper-Eigentor von Keven Schlotterbeck (59.) bescherte den enttäuschenden 05ern den glücklichen Ausgleich, bevor der Innenverteidiger dann in der 82. Minute den vermeintlichen Siegtreffer selbst erzielte.