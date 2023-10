Effenberg erklärt das Union-Tief: "Das fällt ihn gerade auf die Füße"

Union bereits acht Spiele ohne Punkt

Die vergangenen vier Jahre fühlten sich für Union Berlin und dessen Anhänger vermutlich an wie ein Traum. 2019 führte Urs Fischer die Eisernen in der Aufstiegsrelegation mit einem 0:0 und einem 2:2 gegen den VfB Stuttgart zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga. In den darauffolgenden Jahren steigerte sich der Verein Jahr für Jahr und landete in der abgelaufenen Saison letztendlich auf einem Champions-League-Platz.