Erstaunliche Ansage von Bayern-Star Kane - es geht auch um Messi und Ronaldo

Mit Harry Kane hat der FC Bayern im Sommer einen Topstürmer geholt - der aber nicht nur richtig teuer war, sondern in den Augen vieler Experten auch schon ein fortgeschrittenes Fußball-Alter erreicht hat.

Der Superstar selber sieht zumindest die Frage nach seinem Alter ganz anders als so mancher Kritiker. „Die Wahrnehmung im Sport oder im Fußball ist, dass du 30 wirst und die Leute denken, es ist das Ende“, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei einem Pressetermin.

„So wie ich es sehe, ist es fast so, dass ich jetzt die zweite Hälfte meiner Karriere habe“, meinte Kane weiter. Der Stürmer, der im Sommer 30 geworden ist, peilt unter anderem noch die EM 2028 an, die in England stattfinden wird.

Darum glaubt Kane an eine lange Karriere

Nicht zum ersten Mal betonte der Goalgetter, dass er noch viele Jahre spielen will: „Ich habe mit 20 oder 21 Jahren in der ersten Mannschaft der Spurs gespielt, habe also neun oder zehn Jahre auf höchstem Niveau gespielt, und ich hoffe auf weitere acht oder neun Jahre.“

Dass er seine Zukunft noch so lange auf dem Platz sieht, ist dabei nicht nur frommes Wunschdenken: „Die Genesung, die Sportwissenschaft und die Art und Weise, wie sich das Spiel verändert hat, haben es den Spielern ermöglicht, länger zu spielen. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Informationen als die Spieler in der Vergangenheit.“

Als Vorbilder dienen Kane Altstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski: „Das lässt mich glauben. Es zeigt, dass es möglich ist, bis in deine späten Dreißiger zu spielen.“