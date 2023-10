FC Augsburg: Maaßen nimmt Kritik gelassen

Trainer Enrico Maaßen vom FC Augsburg sieht die aufkommende Kritik an seiner Arbeit gelassen. „Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann“, sagte der 39-Jährige vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr): „Ich bin überzeugt davon, dass wir erfolgreich in der Zukunft zusammenarbeiten werden.“