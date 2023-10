FC Bayern: Die unfassbare Rekordshow! Kane, Müller und Co. stellen Bestmarken auf

Was war das für ein Spiel? Der FC Bayern hat am Samstagnachmittag in der Bundesliga mit 8:0 (0:0) gegen Aufsteiger SV Darmstadt gewonnen. Beim Sieg wurden einige Rekorde aufgestellt. Da rückte das gelungene Comeback von Manuel Neuer fast in den Hintergrund.

Drei Rote Karten in der ersten Hälfte

Die erste Hälfte startete bereits verrückt, denn Joshua Kimmich sah nach vier Minuten aufgrund einer Notbremse die Rote Karte. Für den deutschen Nationalspieler war es erst der zweite Platzverweis in seiner Karriere, die erste glatt Rote Karte.

Im ersten Abschnitt sahen dann noch die beiden Darmstädter Klaus Gjasula und Matej Maglica ebenso die Rote Karte, sodass sich beide Mannschaften nur noch mit 19 Spielern in die Halbzeit verabschiedeten. Drei Rote Karten in der ersten Halbzeiten stellten ein Novum in der Bundesliga dar.

Rekordmann Harry Kane

Nach dem Seitenwechsel rollte dann der Bayern-Express, der innerhalb von 37 Minuten acht Treffer erzielte. Diese Torausbeute in der zweiten Halbzeit gelangen in der Bundesliga-Geschichte nur Borussia Dortmund (1982) sowie Borussia Mönchengladbach (1967).

Stürmer Harry Kane schoss insgesamt drei Treffer - einen davon aus 56 Metern. In seinen ersten neun Bundesligaspielen hat der Engländer nun zwölf Tore erzielt. Noch keinem Spieler, der neu in die Liga gekommen war, gelang so ein Start.

Müller stellt Bayern-Rekord auf

Nach dem 8:0 gegen Darmstadt hat der FC Bayern bereits 34 Tore nach neun Spieltagen erzielt. Damit verbesserten die Münchener ihren eigenen Rekord aus der Saison 2021/22, der bislang bei 33 Treffern lag.