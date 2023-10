FC Bayern: Klose lobt Müller und die Münchner Offensive

Der ehemalige Fußball-Nationalstürmer und Weltmeister Miroslav Klose hält seinen früheren Mitspieler Thomas Müller beim FC Bayern für unersetzlich. „Ihn würde ich als Trainer immer in die Mannschaft rücken. Egal, wie viele Minuten er spielt, er macht immer was draus“, sagte Klose (45) in einem Interview mit Münchner Merkur/tz (Dienstagausgabe).