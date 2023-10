FC Bayern München: Sané verhindert Tel-Doppeltriumph

Als Nachweis seiner Klasse stehen allein im September vier Tore in sechs Pflichtspielen für den FC Bayern München zu Buche - darunter auch das erste Tor beim 4:3-Heimsieg zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison gegen Manchester United. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte der Rechtsaußen das erste Bayern-Tor in der Champions League erzielt, damals gegen Inter Mailand.