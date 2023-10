FC Bayern: Zu wenig Spielzeit? Bayern-Flop weist Schuld von sich

Marc Roca hat auf seine Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt und dabei indirekt seine Ex-Trainer Hansi Flick und Julian Nagelsmann kritisiert. Wie der Spanier im Interview mit der Marca erzählte, seien vor allem seine ehemaligen Coaches daran Schuld gewesen, dass sein Durchbruch in München ausblieb.

„Wenn man am Ende nicht spielt, liegt das daran, dass der Trainer beschlossen hat, andere Spieler einzusetzen, aber auf keinen Fall am Niveau“, merkte der Mittelfeldspieler an und hob hervor: „Ich denke, dass ich das Niveau gezeigt habe.“