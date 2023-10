FCA-Coach Thorup: "Es gib so viele positive Dinge"

Augsburgs neuer Trainer Jess Thorup geht nach seiner erfolgreichen Premiere mit Zuversicht in sein erstes Bundesliga-Heimspiel. Vom jüngsten 5:2 in Heidenheim gebe es „so viele positive Dinge, die wir mitnehmen und auf die wir aufbauen können“, sagte der 53 Jahre alte Däne vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.