Freund über Boateng: „Private Geschichte kein großes Thema“

Bayern München will im Fall einer möglichen Verpflichtung von Jerome Boateng noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen. Der neu aufzurollende Gerichtsprozess gegen den Weltmeister von 2014 soll die diese nicht maßgeblich beeinflussen. Das bekräftigte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video).

Wegen der personellen Probleme in der Abwehr suche man "nach Lösungen", erklärte Freund. Boateng, der auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße trainieren soll, sei "ein sehr angenehmer Mann, der gut angekommen ist bei den Jungs in der Mannschaft. Ich kann nur Positives über ihn sagen", meinte der Österreicher.