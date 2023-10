Freund verteidigt Interesse an Boateng

Sportdirektor Christoph Freund hat das Interesse von Bayern München am früheren Nationalspieler Jerome Boateng erneut verteidigt. „Es gilt die Unschuldsvermutung, es ist kein Verfahren am Laufen“, sagte der Österreicher am Rande des Champions-League-Spiels des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FC Kopenhagen bei Prime Video.