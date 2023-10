Gibt es keine Grenzen? Jamal Musiala in Saudi-Arabien auf der Wunschliste

In einem Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz wurde Michael Emenalo, Technischer Direktor der Saudi Pro League, auf Bayern-Star Musiala angesprochen.

„Bin der Meinung, dass man Saudi Pro League feiern sollte“

Saudi-Arabien hat sich im vergangenen Transfersommer endgültig zum Großeinkäufer aufgeschwungen, nur in der englischen Premier League wurde mehr Geld ausgegeben.

Den Vorwurf, dass man den europäischen Fußball kaputt kaufe, wollte Emenalo nicht auf sich sitzen lassen. „Es ist nicht gut, mit dem Finger auf andere zu zeigen“, meinte er. Er könne „mit Gewissheit sagen, dass viele Weltklassespieler, die in die Liga wollen, großes Interesse zeigen.“

Den Spielern biete das hoch ambitionierte Land nicht nur finanzielle Anreize. Saudi-Arabien sei ein Ort, „an den man gehen und Spaß haben, an den man mit seiner Familie kommen und ein schönes, friedliches Leben führen, an dem man die meiste Zeit des Jahres bei gutem Wetter Fußball spielen kann und an dem man gut versorgt wird.“