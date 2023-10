Guirassy vs Wind: Torquote für Kovac "schon eine Hausnummer"

Niko Kovac, Trainer des VfL Wolfsburg, reist mit großer Vorfreude zum Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten VfB Stuttgart. Vor allem das Duell der Torjäger Serhou Guirassy gegen Jonas Wind sorgt vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) für Spannung. VfB-Angreifer Guirassy führt die Torjägerliste mit zehn Treffern an, VfL-Stürmer Wind liegt mit sieben Treffern auf Platz drei.

"Nach sechs Bundesliga-Spielen ist das schon eine Hausnummer", sagte Kovac auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Besondere Maßnahmen gegen Guirassy werde es aber nicht geben. "Wir respektieren die Quote, die er hat. Das macht er richtig gut. Aber man muss auch die anderen Spieler beäugen", so Kovac. Zudem sei Wind nicht schlechter als Guirassy. "Wir sind froh dass wir den Jonas haben, und hoffen, dass er weiter so knipst wie in den letzten Spielen."