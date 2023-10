Heidenheim will beim Tabellennachbarn Frankfurt Punkte holen

Aufsteiger 1. FC Heidenheim fährt nach seinen ersten Erfolgserlebnissen in der Fußball-Bundesliga mit gestärktem Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel am Sonntagabend (19.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. „Die Ergebnisse haben gezeigt, da geht was, da kann was gehen“, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. Seine Mannschaft hat nach zwei Niederlagen zum Auftakt sieben Punkte aus den folgenden vier Spielen geholt.