Jurendic zur Maaßen-Nachfolge: "Erste Kontakte aufgenommen"

Beim kriselnden Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat die Suche nach dem Nachfolger des entlassenen Trainers Enrico Maaßen begonnen. „Wir haben ein klares Anforderungsprofil erstellt und nun erste Kontakte aufgenommen“, sagte Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Medienrunde am Dienstag: „Es gibt kein Ausschlusskriterium, wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht. Es geht nicht um Namen, sondern um Inhalte.“