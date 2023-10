Keller fordert Derbysieg: „Müssen jetzt mal punkten“

Sportgeschäftsführer Christian Keller von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die hohe Bedeutung des bevorstehenden Derbys gegen Borussia Mönchengladbach betont. „Wir haben ein Spiel vor uns, das per se emotional sehr aufgeladen ist und für unsere Fans eine Riesenbedeutung hat – so dass an diesem Spiel schon viel dranhängt“, sagte der 46-Jährige der Kölnischen Rundschau: „Drei Punkte wären für uns in mehrfacher Hinsicht Goldwert.“