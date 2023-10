Nach Mazraoui-Wirbel: Bayern schlagen Angstgegner Mainz

Bayern München hat den Fokus nach dem Wirbel um Noussair Mazraoui wieder erfolgreich auf das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga gelegt. Trotz einer komfortablen Führung setzte sich das defensiv anfällige Team von Trainer Thomas Tuchel aber nur mit einiger Mühe mit 3:1 (2:1) beim angeschlagenen Angstgegner FSV Mainz 05 durch und hielt den Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Kingsley Coman (11.) und Harry Kane (16.) legten früh den Grundstein für die Münchner, die ihre drei vergangenen Ligaspiele in Mainz verloren hatten. Dennoch mussten die Bayern nach dem Anschluss durch Anthony Caci (43.) lange unnötig zittern, erst Leon Goretzka sorgte für etwas Ruhe (59.). Die 05er verpassten erneut den ersten Erfolg und stehen mit zwei Zählern so schlecht wie nie in ihrer Geschichte nach acht Bundesliga-Spielen da.