Nach US-Reise: Füllkrug, Brandt und Hummels in BVB-Startelf

Nach der viel diskutierten Rückreise von der Nationalmannschaft per Privatjet steht Niclas Füllkrug in der Startelf von Borussia Dortmund gegen sein Ex-Team Werder Bremen. Der Nationalstürmer war in der Nacht zu Mittwoch (2.00 Uhr MESZ) noch in Philadelphia gegen Mexiko (2:2) aktiv gewesen, dann ging es per Privatjet zurück in die Heimat.