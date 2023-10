Nanu? Überraschung auf BVB-Trainerbank gegen Union Berlin

Auch beim wilden 4:2-Heimsieg Borussia Dortmunds gegen Union Berlin am Samstagnachmittag nahm ein ungewohntes Gesicht neben Trainer Edin Terzic Platz.

Weil der eigentliche Co-Trainer, Armin Reutershahn, sich einen Infekt eingefangen hatte und aus diesem Grund krankheitsbedingt bereits im vergangenen Pflichtspiel in der Champions League sowie nun in der Bundesliga fehlte, stellte der BVB dem Coach ein neues, und doch altbekanntes Gesicht zur Seite: Otto Addo.

Die Lücke, die Reutershahn nun vorübergehend hinterlässt, füllte Addo zunächst am vergangenen Dienstag, als der BVB in der Champions League gegen AC Mailand einen Punkt holte, und auch am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen Union Berlin.