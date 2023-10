Neuer-Comeback mit Rot-Festival und Kane-Traumtor

Der Stuttgarter Unparteiische sorgte mit drei durchaus berechtigten Roten Karten in der ersten Halbzeit für ein Novum in über 60 Jahren Bundesliga. Der Münchner Nationalspieler Joshua Kimmich (4.) flog als Erster und sah erstmals in seiner Profikarriere glatt Rot. Er fehlt im Klassiker in Dortmund am 4. November.