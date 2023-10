Schlechter Verteidiger? Bayern-Star Davies schlägt nach ungewöhnlicher Kritik zurück

Alphonso Davies sei kein guter Verteidiger: Mit dieser These hatte Erik ten Hag vor dem Duell zwischen Manchester United und dem FC Bayern für Wirbel gesorgt - nun hat ihm Davies selbst widersprochen.

„Ich habe viele gute defensive Fähigkeiten, das habe ich in dem Spiel gezeigt“, sagte der Star des deutschen Rekordmeisters bei ESPN über die verbale Spitze von Manchesters Trainer.

Ten Hag, der einst selbst für die Bayern tätig war, hatte vor der 3:4-Niederlage seines Teams in München gesagt, dass Facundo Pellistri gegen Davies Vorteile haben werde, da dieser „kein großartiger Verteidiger“ sei. Eine, unabhängig vom Inhalt, durchaus ungewöhnliche Aussage für den Coach eines anderen Teams.

Davies über Ten-Hag-Spruch: Wir haben die drei Punkte

„Ich glaube, er hat es als Trainer gesagt, um seine Spieler zu motivieren“, meinte Davies nach dem 3:0-Sieg des FCB gegen den SC Freiburg : „Ich bin nicht sicher, was er gesehen hat. Ich bin nicht hier, um ihm zu widersprechen.“

Zusätzliche Motivation habe er aus dem Vorfall aber nicht gezogen. „Nein, es pusht mich nicht. Ich versuche, Kritik und das, was die Leute sagen, nicht an mich ranzulassen. Ich geh raus und spiele mein Spiel, so gut ich kann.“