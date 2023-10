"Sehr gute Chancen": Köln hofft auf Uth-Comeback im Derby

Die seit Wochen lahmende Offensive des 1. FC Köln darf für das anstehende Derby endlich wieder auf die Hilfe von Mark Uth hoffen. Der 32-Jährige hat nach langer Leidenszeit gute Aussichten auf ein Comeback beim Tabellenletzten der Bundesliga im so wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (22. Oktober).

"Er hat sehr, sehr gute Chancen, wenn er gesund bleibt, im Kader zu stehen, darauf freuen wir uns", sagte Trainer Steffen Baumgart am Mittwochabend nach dem Test gegen den Bezirksligisten SC Reusrath (15:0). "Aber falls einer fragt, ob Mark von Anfang an spielt: So weit ist er dann doch noch nicht."