Streich für Alonso ein Vorbild

Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht seinen Trainerkollegen Christian Streich vom SC Freiburg als Vorbild an. "Ich habe großen Respekt vor ihm. Er hat das sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Ich lerne viel von dieser Art Typ von Trainer", sagte Alonso vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).