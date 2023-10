Svensson über Mainzer Krise: "Nicht so viel hadern"

Noch kein Sieg, erst ein Pünktchen und zuletzt vier Pleiten in Serie - doch in der Krise einfach aufgeben gilt für Trainer Bo Svensson (44) vom FSV Mainz 05 nicht. In so einer Phase sei es "schwerer aufzustehen, aber das müssen wir machen", sagte der Däne vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN): "Nicht so viel hadern, weitermachen. Dranbleiben. Dranbleiben. Dranbleiben."