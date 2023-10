Topspiel BVB - Bayern am 4. November

Das Topspiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayern München steigt am 4. November um 18.30 Uhr. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Die DFL veröffentlichte dazu alle Ansetzungen für die Spieltage 9 bis 13, in der 2. Bundesliga für die Spieltage 11 bis 15.