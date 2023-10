Trotz Elfer-Panne! SGE schießt sich aus der Krise

Hugo Larsson brachte die Adlerträger mit einem sehenswerten Distanzschuss aus der zweiten Reihe in Führung (39.). Mal wieder ging der zweite Ball an die Eintracht und nachdem die Mannschaft von Dino Toppmöller abermals die Präzision im Strafraum fehlte, nahm der junge Schwede sein Herz in die Hand und beförderte den Ball ins linke untere Eck.

Lichtblick bei Ansgar Knauff

Ngankam vergibt kläglich

Jessic Ngankam scheiterte kläglich vom Punkt, sein Schuss segelte tief in den Frankfurt Nachthimmel über die Latte. Sein Versuch erinnerte an ein Field Goal, wie in der NFL üblich. Tatsächlich gastiert die NFL am 5. November in Frankfurt, der Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs trifft auf die Miami Dolphins. Spätestens dann, werden wieder richtige Field Goals geschossen.