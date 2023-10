„Tut unheimlich gut“: Augsburg siegt mit Moral und Thorup

Fußball-Bundesligist FC Augsburg geht nach dem gelungenen Debüt von Trainer Jess Thorup erleichtert in die kommenden Wochen. „Das tut unheimlich gut“, sagte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch nach dem 5:2 (3:2) beim 1. FC Heidenheim am Sonntag bei DAZN: „Nach den letzten Wochen, in denen es bei uns teilweise drunter und drüber ging, das Spiel noch zu drehen, da muss man der Mannschaft einen Riesen-Respekt aussprechen.“