Union will die Köpfe oben halten: "Wird sonst doppelt schwer"

Bundesligist Union Berlin will sich trotz der anhaltenden Ergebniskrise beim schweren Auswärtsspiel in Dortmund nicht verstecken. „Am Schluss musst du trotzdem eine positive Haltung haben, um in Dortmund etwas zu holen. Ansonsten wird es doppelt schwer“, sagte Trainer Urs Fischer vor der Partie beim BVB am Samstag (15.30 Uhr).