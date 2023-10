Wegen Boateng: Hamann schießt gegen Bayern: "Verkaufen Öffentlichkeit für blöd"

Dietmar Hamann hat scharfe Kritik am FC Bayern geübt. Der TV-Experte hinterfragte das Vorgehen des deutschen Rekordmeisters in der Personalie Jérôme Boateng.

Hamann: Fans haben ein Recht auf die Wahrheit

Thomas Tuchel war tatsächlich von der sportlichen Qualität Boatengs überzeugt, obwohl dieser seit Monaten kein Spiel mehr absolviert hat. Der Trainer der Bayern hatte in den vergangenen Monaten mehrfach über den aus seiner Sicht gerade in der Defensive sehr kleinen Kader gesprochen. Boateng hätte ihm eine zusätzliche Option gegeben.

Hamann sieht in der am Freitag verkündeten Boateng-Entscheidung ein Sinnbild für ein generelles Bayern-Problem: „Der Uli Hoeneß war ein Visionär. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich hat er Tendenzen erkannt und hat immer ein, zwei, drei Schritte vorausgeschaut. Deswegen waren sie so wirtschaftlich so erfolgreich und auch sportlich. Nur im Moment habe ich das Gefühl, dass die Bayern nur reagieren, nicht agieren.“