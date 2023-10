Werder-Coach Werner lassen Diskussionen kalt

Die Bremer, die am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund spielen, hatten zuletzt Niederlagen in Darmstadt und gegen Hoffenheim hinnehmen müssen und belegen nach sieben Partien Rang 14 in der Bundesliga. "Das sind nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten, aber es ist auch nicht so, dass komplett Land unter ist, dass wir noch gar nichts geholt hätten und nicht schon Spiele hatten, in denen wir konkurrenzfähig waren", sagte Werner.