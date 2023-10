Werder: Große Personalsorgen vor Krisenduell mit Union

Trainer Ole Werner (35) von Werder Bremen plagen vor dem Krisenduell mit Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/im SPORT1 -Liveticker) große Personalsorgen. Torwart Jiri Pavlenka, Innenverteidiger Niklas Stark, die beiden Mittelfeldspieler Christian Groß und Naby Keita „fallen aus“, sagte Werner am Donnerstag.

Bremen: Pieper „eine Option“

Doch auch in dieser Situation und nach drei Bundesliga-Pleiten in Serie sei es seine Aufgabe "Lösungen" zu finden, sagte Werner: "Es ist nun mal so, wie es ist."