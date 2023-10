Werner vor Wiedersehen mit Füllkrug im "Highlightspiel"

Trainer Ole Werner will dem Wiedersehen mit Nationalspieler Niclas Füllkrug vor dem Spiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bei Borussia Dortmund nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Ich freue mich, trotzdem ist das ein Spiel, in dem beide Mannschaft versuchen wichtige Punkte zu holen. Für mich spielt es in meinem Arbeitsalltag keine Rolle, ihn auf der anderen Seite zu sehen“, sagte Werner vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).