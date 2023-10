Wolfsburg: Torwart Casteels fällt gegen Leverkusen aus

Der VfL Wolfsburg muss in der Bundesliga gegen den Tabellenführer Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ohne Stammtorwart Koen Casteels (31) auskommen. „Ich habe heute die Information bekommen, dass Koen für das Wochenende nicht einsatzbereit ist“, sagte Trainer Niko Kovac: „Pavao Pervan wird im Tor stehen und Koen genau so gut vertreten, wie in der Vergangenheit auch.“