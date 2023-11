17 Polizisten und 15 Fans bei Krawallen verletzt

Bei den Ausschreitungen am Rande des Punktspiels der Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Hannover 96 am Freitagabend haben 17 Polizisten und 15 Fans zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Das teilte die Hamburger Polizei am Tag nach dem Nordduell in einer ersten Zwischenbilanz mit.