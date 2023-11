Bayern springen dank Rekordjäger Kane an die Spitze

Im kalten Regen von Köln sorgte Kane in der 20. Minute für den Führungstreffer. Der deutlich unterlegene FC, der sich zwar mühte, aber meist nur hinterherlief, rutschte auf den letzten Platz ab. Zu Buche stehen bislang nur halb so viele Tore wie bei Kane.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel beorderte die drei Nationalspieler Leroy Sane, Joshua Kimmich und Leon Goretzka in seine Startelf, die auch am Dienstag in Wien beim 0:2 gegen Österreich zum Einsatz gekommen waren. Anders als in der schwer kriselnden Nationalmannschaft sollten sie im Klub eine Wohlfühloase vorfinden und wieder Erfolgserlebnisse sammeln.